Covid-19: Maioria das pessoas que faleceu tinha histórico de doenças vasculares

CARATINGA- Dados do Departamento de Epidemiologia e Estatística traçam o perfil dos óbitos registrados em Caratinga de pacientes diagnosticados com Coronavírus. Dos 53 óbitos, 20 ocorreram no mês de julho.

Por faixa etária e sexo, 26 homens faleceram com o diagnóstico positivo para a doença, sendo 10 deles com 60 a 69 anos. Das 27 mulheres que tiveram seu resultado confirmado e vieram a óbito, oito tinham entre 70 a 79 anos.

Considerando o total de 53 óbitos confirmados, 36 se dividem igualmente em três faixas etárias: 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e mais de 80 anos.

Por tipo de comorbidade, a maior parte dos pacientes tinha doença vascular crônica, sendo 39. Outros 20 tinham diabetes.

O bairro que registrou o maior número de óbitos, sendo oito, foi o Santa Cruz. Em seguida, com o mesmo quantitativo, estão o Centro e o Nossa Senhora Aparecida. Em relação aos distritos, Santa Luzia e Sapucaia concentram três óbitos cada.