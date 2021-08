Covid-19: Macrorregião Vale do Aço mostra tendência de queda no número de novos casos

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem o Boletim Epidemiológico e Assistencial Covid-19 (Edição Especial), que tem como objetivo apresentar um panorama geral dos casos e óbitos em Minas Gerais, com ênfase na distribuição dos casos por Macrorregião de Saúde e alguns municípios selecionados. Essa visão mais ampla da situação epidemiológica no estado fornecerá insumos para a orientação, prevenção e controle das ações de vigilância.

A Macrorregião de Saúde Vale do Aço registrou decremento no número de novos casos de Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 31 de julho 2021 (30ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 134. Como duas semanas antes o quantitativo havia sido de 191, houve decréscimo de 29,9%.

Portanto, a Macrorregião mostra tendência de queda no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 94.104 para 95.382 e 96.321 – variação de 1,4% e 1%, nessa ordem – incrementos inferiores à média estadual.

Os municípios de Ipatinga (33%), Coronel Fabriciano (14%) e Timóteo (12%) registraram o maior volume de casos até a 30ª semana, ao passo que Mesquita, Jaguaraçu e São Sebastião do Anta os menores acumulados. Entre os municípios selecionados, Dom Cavati, Jaguaraçu, Jaguaraçu e Naque tiveram os maiores incrementos no número de novos casos de Covid-19 no período de 14 dias, ao passo que Açucena, Santa Rita de Minas e São Domingos das Dores as maiores quedas. Em Ipatinga, entre a 28ª e a 29ª semana, o número de casos saltou de 31.376 para 31.777 (aumento de 1,3%). Nos últimos sete dias foi para 32.036 (acréscimo de 0,8%). A média móvel de novos registros variou 15,6% em 14 dias (Em alta).

Em Coronel Fabriciano, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,5% entre a 28ª e 29ª semana e de 0,9% entre a 29ª e 30ª. A média móvel de novos registros variou -37,4% em 14 dias (Em baixa). Em Timóteo, terceiro Município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, o crescimento do número de registros da doença foi de 1,2% entre a 28ª e 29ª semana e de 1,2% entre a 29ª e a 30ª semana. A média móvel de novos casos variou -52,1% em 14 dias (Em baixa).

Caratinga, por sua vez, na quarta posição, apresentou acréscimo de 1,2% no número acumulado de registros nos últimos sete dias (de 9.613 para 9.730). O número médio de novos casos em 14 dias modificou-se em -31,2% (Em baixa).

Do grupo dos 25 municípios com maior número acumulado de registros, Santana do Paraíso (190,6) e Jaguaraçu (134,9) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Bom Jesus do Galho (53,4) e Antônio Dias (63,6) os menores.