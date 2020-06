Covid-19 dispara no mês de junho em Caratinga

29 casos foram registrados em maio, enquanto em junho, até a sexta-feira (19) foram quase 100 novos casos

CARATINGA- Os casos de covid-19 em Caratinga se intensificaram neste mês de junho, tendo sido registrados 122 casos desde o início da pandemia até a sexta-feira (19).

De forma a apontar dados a respeito do crescimento da doença no município, o DIÁRIO DE CARATINGA, baseado nos números dos boletins divulgados pela prefeitura, traça um panorama da contaminação.

No mês de maio, quando foi confirmado o primeiro caso para a doença em Caratinga, foram contabilizados 29 pacientes que testaram positivo. Já no mês de junho, até esta sexta-feira (19) foram 93 novos pacientes diagnosticados com coronavírus. Um aumento de 220,7% em confirmações, se comparado ao mês anterior.

Os casos dispararam em junho, sendo que do dia 1°, com 30 pacientes positivos, o município ultrapassou a marca de 100 no dia 17. Ou seja, em menos de um mês. O maior número de novos casos confirmados em um dia esse mês foram 13, registrados na quarta-feira (17).

A Reportagem ainda agrupou o número de casos confirmados a cada 10 dias e traçou a curva de novos casos, desde o início da pandemia. De 1º a 10 de maio foram sete casos: 11 a 20 de maio: quatro casos: 21 a 30 de maio: 17 casos: 31 de maio a 9 de junho: 29 casos e 10 de junho a 19 de junho: 65 casos. Pelos dados é possível observar que nos últimos dias o número de infectados cresceu consideravelmente.

LESTE DE MINAS

Das principais cidades da região leste, os dados de Caratinga e Timóteo se assemelham. O município com 89.842 habitantes somava até o dia 19 de junho, 145 casos confirmados e 123 descartados.

Já Ipatinga contabilizava 1.163 pacientes que testaram positivo e outros 1.176 casos suspeitos; Coronel Fabriciano 349 casos em investigação e 371 confirmados; e Governador Valadares com 601 confirmados e 529 suspeitos.

Em um comparativo de casos confirmados no mês de maio e em junho (até o dia 19), Caratinga foi o município que menos registrou novos casos. Porém, em relação à taxa de aumento de casos positivos de um mês para outro, Caratinga é o terceiro com 220,7% atrás apenas de Ipatinga (265,2%) e Coronel Fabriciano (231,4%). A menor taxa é de Governador Valadares, sendo 164,24%.

Município Maio/2020 Junho (até 19/06/2020) % de aumento Caratinga 29 93 220,7% Coronel Fabriciano 86 285 231,4% Governador Valadares 165 436 164,24% Ipatinga 250 913 265,2% Timóteo 37 108 191,9%

EVOLUÇÃO DE CASOS

1° a 10 de maio- 7 casos

11 a 20 de maio- 4 casos

21 a 30 de maio- 17 casos

31 de maio a 9 de junho- 29 casos

10 de junho a 19 de junho- 65 casos