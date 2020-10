Covid-19: Casu alerta para aumento de internações com gravidade entre jovens e crianças

CARATINGA- A direção do Casu – Hospital Irmã Denise comunicou nesta terça-feira (29), em nota à imprensa que na última semana foi observado um aumento no número de internações em UTI na Ala Covid-19 da unidade. E, além disso, estão sendo registrados casos com gravidade mais alta da doença em relação a períodos anteriores. Outro ponto importante é com relação ao registro de internações infantis que também estão aumentando em número, e com gravidade considerável.

O vírus ainda está em circulação e as medidas preventivas precisam ser mantidas, afim de que o número de infectados diminua. O vice-diretor clínico do Casu, Diogo Pena, reforça a importância da colaboração de todos. “Estamos percebendo que o número de internações está aumentando, e o que mais preocupa é o fato de estarem aumentando com gravidade entre pessoas mais jovens e na pediatria. Fica o alerta para a população de Caratinga e região de que os cuidados preventivos precisam ser mantidos, pois a pandemia não acabou”.

É importante ressaltar que atualmente a unidade dispõe de 60 leitos de UTI covid-19 adulto e cinco leitos covid-19 infantil, além dos 40 leitos de enfermaria covid-19 para tratamento clínico da doença. “O alerta não se trata de escassez de leitos, mas do aumento de registros de casos graves da doença em pessoas jovens e crianças. A única forma de diminuir o número de infecções, no momento, é a conscientização da população e a prática do distanciamento social, por isso, reforçamos o pedido de colaboração da população neste sentido”, finaliza.