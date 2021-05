Covid-19- Caratinga ultrapassa oito mil casos confirmados desde o início da pandemia

CARATINGA– O município de Caratinga ultrapassou oito mil casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Somente ontem foram 34 novos casos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta sexta-feira (26) foi 8.031 casos confirmados, dos quais 432 seguem em acompanhamento e 7.537 pacientes já são considerados para a doença. 242 óbitos foram confirmados. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 78 anos, residente no distrito de São João do Jacutinga, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite da última terça-feira (25).