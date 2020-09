Covid-19: Caratinga testou 3% da população até o início de setembro

CARATINGA- O Boletim Especial Covid da macrorregião Vale do Aço foi divulgado pela Regional de Saúde, tendo como data de referência até o dia 9 de setembro de 2020.

O documento traz dados de exames laboratoriais realizados na rede pública e privada (RT- PCR e Teste Rápido). Foram 43.321 exames (RT-PCR e Testes Rápidos) realizados, notificados e já compilados (Rede Pública e Privada), perfazendo uma porcentagem de 5% da população da macrorregião do Vale do Aço testada.

A maior porcentagem de exames realizados considerando a população por município de residência na região foi registrada pelos municípios de Inhapim e Pingo D’Água, sendo 4% dos habitantes testados até aquela data.

Caratinga, Córrego Novo e Ubaporanga alcançaram o percentual de 3%. 2% da população foi testada em Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Imbé de Minas, Santa Rita de Minas e Vargem Alegre. Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta alcançaram 1%.

Confira os dados completos aqui: