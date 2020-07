Covid-19: Caratinga confirma 16° óbito e investiga outro

Santa Rita de Minas tem primeira morte de paciente diagnosticado com a doença

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga comunicou neste domingo (12), a ocorrência de dois óbitos, sendo um de paciente diagnosticado pela covid-19 e o outro em investigação para a doença.

O 16° óbito confirmado é de um homem de 38 anos de idade, que residia no Bairro Esplanada. E a Vigilância Epidemiológica investiga a morte de um paciente de 46 anos, residente no Bairro Santo Antônio. Ambos estavam internados no Casu- Hospital Irmã Denise.

Já um homem de 71 anos, portador de comorbidades é o primeiro óbito registrado pelo município de Santa Rita de Minas, se tratando de um paciente que estava com Coronavírus.