COVID-19: Blitz Educativa em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Aconteceu nessa segunda-feira (18), uma Blitz Educativa de Prevenção Contra o Coronavírus. Toda equipe da Saúde do município esteve abordando pedestres e motoristas que transitavam pelas ruas do centro da cidade distribuindo material educativo e orientando sobre medidas de combate à doença. Quem não portava máscara também recebeu o equipamento gratuitamente.

A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste contou com o apoio da Polícia Militar no trabalho de conscientização.

O Governo Municipal tem adotado medidas preventivas contra o Coronavírus, dentre elas, desinfecção de ruas, decreto que obriga o uso de máscaras nas vias públicas e em estabelecimentos comerciais, e capacitação da equipe de Saúde.

A secretaria municipal de Saúde, Rojânia Bordone, elogia a receptividade da população nas campanhas de prevenção. “Até o momento, nossa cidade tem tido resultado positivo diante do combate à doença. A administração assumindo sua responsabilidade e os munícipes fazendo sua parte!”

