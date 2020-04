Covid – 19: Animais domésticos não transmitem a doença para humanos

CARATINGA – A chegada do novo coronavírus despertou muitas dúvidas e preocupações com relação a saúde em geral. Inclusive sobre a possibilidade de os animais de estimação pegarem o agente infeccioso causador da Covid-19. Os animais de estimação, também conhecidos como pet’s, fazem parte das famílias e convivem muito próximos de seus tutores, por isso, a importância esclarecer com base no que a ciência já descobriu até agora qual a relação entre a doença e os animais.

Os tutores podem ficar tranquilos, pois não há transmissão comprovada entre os animais de estimação e humanos. De acordo com Mhaique Henrique de Paula, que é médico veterinário Clínico e Cirurgião de Pequenos Animais e professor do curso de Medicina Veterinária do UNEC, a doença que afeta os pet’s é diferente do que afeta humanos. “O Coronavírus é um patógeno que possui diferentes espécies de vírus, onde, apesar de serem da mesma família, são elas que vão determinar o tipo de doença e o seu hospedeiro. Em cães é o CCoV I e II que causam doença em filhotes, geralmente não vacinados, desenvolvendo quadros de diarreias (gastroenterite) severas. Já os gatos são acometidos pela espécie FCov do coronavírus, doença grave, podendo levar desde a quadros gastrointestinais até neurológicos. Assim, não há nenhuma relação de animais”.

Embora não haja transmissão entre animais domésticos e humanos, o médico veterinário ressalta a importância dos cuidados ao se relacionar com os pet’s caso o humano esteja contaminado ou com suspeita. “Apesar de não se relacionar a atual doença com os animais domésticos, é orientado que as pessoas que contraíram a Covid-19, ou que estejam com suspeita, evitem a interação com seus cães e gatos, como manipulação, beijos, abraços e divisão de alimentos, pois há informações que ainda desconhecemos sobre o vírus e sua interação com outra espécie animal”, orienta o médico Mhaique Henrique de Paula.

A prevenção ainda é melhor maneira de se manter saudável, por isso, a recomendação continua a mesma. “Medidas de higiene devem ser mantidas tanto por pessoas saudáveis quanto pelas doentes. Lavar as mãos corretamente antes e depois de tocar nos animais, usar álcool em gel e máscaras, evitar passeios com animais de estimação em áreas de aglomeração de pessoas, havendo contato mínimo entre tutores, são medidas profiláticas importantes para combater a Covid-19”, finaliza o médico veterinário.