Covid-19: 95 casos em acompanhamento e 72° óbito

CARATINGA– Caratinga confirmou 32 casos de covid-19 entre domingo (22) e esta segunda-feira (23). Conforme dados do boletim epidemiológico, o acumulado é de 2.176 casos confirmados, 95 casos em acompanhamento e 2.009 pacientes recuperados.

Já no sábado (21), o município contabilizava 2.144 diagnósticos positivos para a doença, sendo 93 em monitoramento e 1.979 pacientes considerados curados do Coronavírus. O 72° óbito foi registrado pela manhã, sendo uma idosa de 93 anos, que residia no Bairro Santa Cruz.