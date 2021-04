CARATINGA– Caratinga confirmou ontem dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19. O acumulado de casos até esta segunda-feira (5) foi de 6.489 pacientes confirmados, dos quais 685 seguem em acompanhamento e 5.612 pessoas já são consideradas recuperadas para a doença.

Faleceram uma mulher de 55 anos, residente no bairro Santa Zita e um idoso de 93 anos, do Bairro Esperança. Eles estavam internados no CASU – Hospital Irmã Denise.