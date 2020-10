CARATINGA– Caratinga registrou o 66º óbito de paciente diagnosticado com Covid-19. Trata-se de uma paciente de 52 anos, que residia no bairro Esplanada e estava internada no Hospital Márcio Cunha, tendo evoluído a óbito na manhã desta quinta-feira (22).

Ontem foram confirmados mais sete casos da doença. O acumulado é de 1.818 resultados positivos para o Coronavírus, 55 casos em acompanhamento e 1.697 pacientes recuperados.