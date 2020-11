Covid-19: 53 casos em acompanhamento e 70° óbito

CARATINGA– Entre sábado (7) e segunda-feira (9), Caratinga registrou 12 casos de covid-19. Os dados foram repassados pela Secretaria de Saúde.

No sábado (7), o município registrou o acumulado de 1.922 casos confirmados, 50 casos em acompanhamento, 1.803 pacientes recuperados e 69 óbitos confirmados.

Já o boletim desta segunda-feira (9) trouxe o registro de mais um óbito. Um paciente de 75 anos de idade, que residia no Centro de Caratinga e estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde do último domingo (08).

Os dados divulgados ontem são: 1.934 casos confirmados, 53 casos em acompanhamento, 1.811 pacientes curados e 70 óbitos para a doença.