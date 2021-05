CARATINGA- O município acumula 8.052 pacientes diagnosticados com a Covid-19 desde o início da pandemia. Ontem, 21 novos casos foram registrados. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta quinta-feira (27) foi de 446 casos em acompanhamento e 7.364 pacientes considerados recuperados para a doença. 242 óbitos acumulados pelo novo Coronavírus.