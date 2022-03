CARATINGA – O município segue com 42 casos ativos de covid-19 e registrou nesta segunda-feira (7) o 328° óbito de paciente diagnosticado com a doença. Trata-se de um idoso de 69 anos, que residia no Bairro Esperança.

O acumulado é de 12.473 casos confirmados, dos quais 12.103 pacientes já são considerados recuperados. Até o boletim anterior, divulgado na sexta-feira (4), eram 12.462 casos confirmados e naquela data não tinham sido registrados novos casos da doença.