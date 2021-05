Covid-19: 390 casos em acompanhamento e 239° óbito confirmado

CARATINGA– O município confirmou ontem mais 22 casos de covid-19 e o 239° óbito de paciente diagnosticado com a doença. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta quarta-feira (19) foi de 7.843 casos confirmados, dos quais 390 seguem em acompanhamento e 7.214 pacientes já são considerados recuperados para a doença.

O 239º óbito é de uma idosa de 60 anos, residente no distrito de São João do Jacutinga, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na sexta-feira (14). A confirmação ocorreu na tarde de ontem, através de exame realizado na Fundação Ezequiel Dias (Funed) em Belo Horizonte.