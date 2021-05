Covid-19: 372 casos em acompanhamento

CARATINGA– O município de Caratinga confirmou mais 33 casos de covid-19 nesta segunda-feira (10), se comparado ao boletim divulgado no sábado (8). Os dados são da Secretaria de Saúde.

O acumulado até o sábado foi de 7.606 casos, dos quais 373 seguiam em acompanhamento e 6.998 pacientes já estavam considerados recuperados para a doença. Já no dia de ontem, o número de casos confirmados subiu 7.639. Se tratando de curados para o Coronavírus, 34 novos pacientes foram contabilizados.

O município registrou o 236° óbito de paciente diagnosticado com Covid-19. Uma idosa de 89 anos, residente no Centro, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde do último domingo (09).