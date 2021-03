Covid-19: 340 casos em acompanhamento

CARATINGA- O município segue monitorando 340 casos de covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta segunda-feira (15) foi de 5.216 casos confirmados, dos quais 4.713 pacientes já são considerados recuperados e 163 óbitos já foram confirmados.

No sábado (13) faleceram duas pacientes de 67 anos e 57 anos, que residiam nos bairros Limoeiro e Anápolis, respectivamente. Ontem, um idoso de 61 anos, que morava no Bairro Salatiel, veio a óbito. Todos estavam internados no Casu-Hospital Irmã Denise, com diagnóstico positivo para Coronavírus.