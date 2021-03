Covid-19: 330 casos em acompanhamento

CARATINGA- De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (1°), o município de Caratinga tem o acumulado de 4.863 casos confirmados de covid-19. 4.376 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 157 óbitos foram confirmados.

No sábado (27/02), foi confirmado o óbito de uma idosa de 66 anos, que residia no Bairro Santa Cruz. Ela estava internada no Casu-Hospital Irmã Denise. Naquela data eram 4.845 casos confirmados e 4.322 pacientes considerados recuperados. O número de casos monitorados de pacientes com covid-19 caiu entre sábado e segunda-feira, passando de 367 para 330.