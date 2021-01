Covid-19: 32 novos casos e 137° óbito

CARATINGA– O município de Caratinga confirmou 32 novos casos de covid-19 e o 137° óbito de paciente diagnosticado com a doença. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta terça-feira (26) foi de 4.360 casos confirmados, dos quais 207 seguem em acompanhamento e 4.016 pacientes já são considerados recuperados. Faleceu um paciente de 57 anos, residente no Bairro Belvedere, que estava internado no Hospital São Paulo, em Muriaé. O óbito ocorreu no dia 24 de janeiro.

