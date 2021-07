Covid-19: 306 casos em acompanhamento

CARATINGA- O município de Caratinga confirmou ontem mais 42 casos de covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta terça-feira (29) foi de 9.093 casos confirmados, dos quais 306 seguem em acompanhamento e 8.519 pacientes já são considerados recuperados para a doença.

268 óbitos já foram confirmados desde o início da pandemia. Dois foram contabilizados ontem, sendo um homem de 54 anos, do Bairro Santa Cruz, que faleceu na última segunda-feira (28) e um homem de 48 anos, que residia no centro e faleceu nesta terça-feira (29). Ambos estavam internados no CASU-Hospital Irmã Denise.