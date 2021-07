Covid-19: 261 casos em acompanhamento e dois óbitos confirmados

CARATINGA– O município confirmou mais 33 casos e dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta quinta-feira (15) foi de 9.474 casos confirmados, dos quais 261 seguem em acompanhamento e 8.932 pacientes já são considerados recuperados para a doença. O número de óbitos, contabilizados desde o início da pandemia, subiu para 281 com a confirmação de um idoso de 81 anos, que residia no distrito de São Cândido e estava internado no Hospital Márcio Cunha e uma mulher de 51 anos, que morava no Bairro Zacarias e estava internada no Casu-Hospital Irmã Denise.