Covid-19: 258 casos ativos e três óbitos confirmados

CARATINGA– Caratinga acumulou nesta segunda-feira (5), 9.236 casos de covid-19. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde. 258 casos estão ativos, ou seja, pacientes infectados e que estão sendo acompanhados. 8.705 pessoas já estão recuperadas para a doença.

No sábado (3), o acumulado foi de 9.213 casos confirmados, dos quais 279 seguiam em acompanhamento e 8.665 pacientes considerados recuperados para a doença.

Três óbitos informados nesta segunda-feira (5)

A Secretaria de Saúde informou nesta segunda-feira (5) a ocorrência de três óbitos de pacientes diagnosticados com a doença

271º

Trata-se de um paciente de 50 anos, residente no bairro Dr. Eduardo, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na manhã do último domingo (4).

272º

Trata-se de uma paciente de 57 anos, residente bairro Anápolis, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde do último domingo (4).

273°

Trata-se de uma paciente de 58 anos, residente bairro Salatiel, que estava internada Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, tendo evoluído a óbito sábado (3).