CARATINGA- O município segue com 206 casos em acompanhamento, com a confirmação de mais nove pacientes diagnosticados com a covid-19 ontem. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta terça-feira (24) foi de 9.951 casos confirmados, dos quais 9.442 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 303 óbitos foram contabilizados desde o início da pandemia.