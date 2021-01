Covid-19: 173 casos em acompanhamento e 126° óbito

CARATINGA- Entre sábado (9) e esta segunda-feira (11), Caratinga registrou 26 novos casos de Coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde.

No sábado foram contabilizados 3.967 casos confirmados, dos quais 183 seguiam e em acompanhamento e 3.659 pacientes já estavam considerados recuperados da doença. O número de óbitos era de 125.

Já no dia de ontem, o boletim trouxe 3.993 casos confirmados. Porém o número de pacientes em tratamento para a covid-19 reduziu para 173. 3.694 pacientes já tinham se curado e o número de óbitos subiu para 126, com a confirmação de mais uma morte de paciente diagnosticado com a doença. Trata-se de um idoso de 80 anos, que residia no centro da cidade e estava internado no Casu-Hospital Irmã Denise. O falecimento ocorreu na noite do último domingo (10).