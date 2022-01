CARATINGA – A Secretaria de Saúde de Caratinga, através do Departamento de Epidemiologia e Estatística, divulgou na tarde desta segunda-feira (3), mais um Boletim Epidemiológico Diário do Covid-19. De acordo com boletim, o município tem 16 casos em acompanhamento.

Ainda conforme o boletim, até esta segunda-feira (3), Caratinga tinha registrado 10.217 casos confirmados, 9.887 pacientes recuperados e 314 óbitos confirmados.