Cosmovisão e crise

Nos últimos artigos, vimos que a nossa sociedade atual tem enfrentado inúmeras crises, provenientes da falta de princípios fortes e sólidos, e da desvalorização dos valores e princípios morais. Mas, a sociedade atual não enfrenta apenas uma crise de valores, mas também uma crise de sentido. A falta de uma cosmovisão clara, que ofereça uma visão consistente sobre o mundo e o lugar do ser humano nele, tem sido um dos principais fatores que contribuem para o caos social e moral que podem ser vistos em nossa sociedade. Uma cosmovisão é como um mapa: ela nos orienta, dá direção às nossas escolhas e fundamenta nossos princípios. Sem ela, ficamos à mercê do caos, guiados apenas pelos impulsos do momento, por nossos desejos e vontades imediatas.

Na era pós-moderna, o relativismo tomou conta da mente e do coração da grande maioria de nossos contemporâneos. A ideia de que “cada um tem sua verdade” modificou toda a nossa compreensão sobre o que é certo e errado. Sem uma base sólida para nossas crenças e ações, a sociedade tornou-se vulnerável a crises profundas. O resultado disso é a falta de compromisso com a verdade e a integridade. Quando não há uma cosmovisão que valorize a retidão, o respeito, a valorização e amor ao próximo, o egoísmo e o interesse próprio ocupam esse espaço.

Essa ausência de uma cosmovisão sólida não apenas corrompe as pessoas, mas também os sistemas que elas integram e fazem parte. Todos os problemas que vemos em inúmeros sistemas e ambientes, como o ambiente político, econômico e social, é só um reflexo dessa falta de direcionamento. Como é fácil de se observar, em nossa sociedade atual, a maioria quase absoluta de nossos líderes tomam decisões baseadas simplesmente em conveniência e interesse próprio, em vez de basearem suas decisões em bons princípios e valores. Atualmente, políticas são moldadas por interesses particulares, não pelo bem comum. As crises que vivemos hoje, em sua maioria, são frutos da ruptura com uma visão de mundo que realmente valorize a justiça, a verdade e a integridade.

Portanto, para enfrentar as crises que assolam nossa sociedade, é essencial que adotemos uma cosmovisão que promova princípios sólidos. Seja através de uma educação que valorize e destaque a importância da ética e dos bons princípios morais, ou de um retorno aos valores fundamentais, precisamos de uma visão de mundo que reforce a importância da integridade, da verdade e do compromisso com o bem comum, uma cosmovisão que trate diretamente com a corrupção do ser humano. Sem essa base, as crises não apenas continuarão a existir, mas também se multiplicarão, corroendo ainda mais todos os sistemas de nossa sociedade.