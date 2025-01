Corrida de rua: Atleta faz balanço esportivo de 2024

DA REDAÇÃO- A atleta de corrida de rua Maria Aparecida da Silva encerrou o ano de 2024 com um balanço cheio de desafios superados. Com participações em diversas provas oficiais, Maria Aparecida demonstrou dedicação.

Maria participou pela sexta vez consecutiva da tradicional Corrida de São Silvestre, reafirmando seu compromisso com uma das provas mais icônicas do calendário esportivo nacional. A experiência acumulada em anos anteriores foi fundamental para enfrentar o percurso desafiador e a energia contagiante do evento.

Se tratando de corridas de 10 km, em Governador Valadares, Maria brilhou ao conquistar o 2º lugar em sua categoria durante a corrida comemorativa do aniversário da cidade. Além disso, ela também participou da Corrida do Cruzeiro, em Belo Horizonte, consolidando sua presença em eventos de destaque.

Maria mostrou resistência e determinação na Volta Noturna da Pampulha e na 25ª Volta Internacional da Pampulha, duas provas que exigem preparo físico e mental para enfrentar longas distâncias em ritmo intenso, ambas com o percurso de 18 km.

A atleta também participou da 15ª Meia Maratona da Pampulha, um marco importante no cenário esportivo brasileiro. No entanto, foi na Copa Big Mais de Governador Valadares que Maria conquistou o 1º lugar em sua categoria, coroando sua dedicação aos treinos ao longo do ano.

Na corrida Missão Vida, também em Governador Valadares, Maria Aparecida subiu ao lugar mais alto do pódio, garantindo o 1º lugar em sua categoria ao concluir os 11 km.

Maria Aparecida da Silva faz um balanço positivo e segue com expectativa para o ano esportivo 2025. “Agradecendo a Deus, Prefeitura Caratinga, parentes e amigos pelo apoio”, finaliza.