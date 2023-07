Corretor morre após carro cair em ribanceira

DURANDÉ – Um acidente fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (25) na BR-262, em Durandé. Um Corolla caiu em uma ribanceira, matando o corretor de imóveis Marco Antônio Lima de Leite Júnior, 52 anos.

Também no veículo, com placas de Caratinga, estavam uma mulher, uma criança de colo e um adolescente, que não se feriram. O Corolla desceu pela ribanceira e parou em um terreno que pertence a Granja Emerick. O condutor ficou preso dentro do automóvel e morreu no local do acidente.

Polícia Rodoviária Federal e bombeiros militares foram acionados. Um laudo irá apontar as causas do acidente.

A vítima era caratinguense e trabalhava como corretor de imóveis. Seu velório estava programado para começar as 22h desta terça-feira na igreja presbiteriana, situada à rua João Pinheiro. O sepultamento está previsto para esta quarta-feira (25), horário ainda a ser confirmado, e será no cemitério São João Batista, em Caratinga.