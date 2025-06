CORPUS CHRISTI

Celebrações começam logo cedo e mobilizam fiéis, famílias e voluntários de diferentes crenças na confecção dos tradicionais tapetes pelas ruas da cidade

CARATINGA – A cidade de Caratinga se prepara para viver, nesta quinta-feira (19), uma das datas mais importantes do calendário católico: o Corpus Christi. A programação reunirá celebrações eucarísticas, a confecção dos tradicionais tapetes coloridos e a procissão solene, que percorrerá as ruas do Centro, unindo fé, arte e participação comunitária.

De acordo com o pároco da Paróquia do Santuário, padre Renivaldo Bruno da Cruz, as atividades terão início às 7h, com a celebração eucarística no Santuário. Logo após a missa, começam os trabalhos para a confecção dos tapetes dentro do estacionamento da igreja. A partir do meio-dia, as ruas serão fechadas pela Prefeitura e pela Polícia Militar para que as equipes de voluntários possam estender os tapetes até a Catedral.

“A confecção dos tapetes é feita pelos agentes de pastorais e famílias inteiras, com crianças a partir de três anos, idosos e jovens. Desde o ano passado, temos a participação de jovens que não professam a fé católica, o que é de grande importância para todos nós, pois revela a unidade perfeita que Jesus nos convida a viver”, destacou padre Renivaldo.

Os tapetes, produzidos com serragem colorida, flores, pó de café e outros materiais, formam desenhos e símbolos religiosos que retratam a devoção católica e o significado do Corpus Christi — festa que reafirma a crença na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia.

Tradição e fé

O padre Renivaldo explica que a celebração tem origem no século XIII, em resposta a um cisma provocado por Berengário de Tours, teólogo francês que questionava a presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento.

“Com o Papa Urbano IV, foi realizada uma celebração eucarística solene seguida da primeira procissão de Corpus Christi, convocando os fiéis a defenderem essa presença real. Por isso, essa festa é de suma importância para todos nós católicos”, explicou o pároco.

Procissão e bênção

Às 18h, haverá nova celebração eucarística, desta vez presidida por Dom Emanuel Messias de Oliveira, bispo diocesano de Caratinga. Em seguida, a tradicional procissão percorrerá as ruas decoradas até a Catedral, onde os fiéis receberão a bênção do Santíssimo Sacramento.

Padre Renivaldo fez questão de convidar toda a comunidade para participar. “Está aí toda a população convidada a participar deste evento, que é aberto a todos. Um momento de fé, confraternização e beleza para nossa cidade.”