Corpos de vítimas de acidente na BR-381 podem ter sido trocados e famílias buscam respostas

Familiares de duas pessoas que morreram em um acidente registrado na BR-381, trecho de Santana do Paraíso, na terça-feira (5), denunciam que os corpos das vítimas podem ter sido trocados e enterrados com as identidades erradas nos cemitérios de Ipatinga e Belo Oriente. A troca teria ocorrido no momento em que os corpos foram retirados pelas funerárias no Instituto Médico-Legal, em Ipatinga. O caso está em apuração e as famílias aguardam providências para eventual correção dos locais dos sepultamentos.

O Diário do Aço apurou que a filha de Ademar Gonçalves Pereira, de 66 anos, procurou a Polícia Militar para registrar a suposta troca do corpo do pai dela. A família pode ter enterrado o corpo de Afonso Pereira dos Santos, de 65 anos como se fosse o de Ademar.

A mulher contou que foi feito o velório normalmente, porém o caixão estava fechado, em função dos danos causados no corpo com o acidente. Ademar, ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores e ex-diretor da Defesa Civil de Santana do Paraíso, morava no bairro Industrial e o enterro ocorreu no Cemitério Parque Senhora da Paz, em Ipatinga. Somente depois, é que a família foi informada por um primo que o corpo de Ademar poderia estar sendo velado em Belo Oriente.

Por meio de fotos, a mulher compartilhou da desconfiança da outra família, de que o corpo velado em Belo Oriente, em caixão aberto, poderia ser de Ademar e não de Afonso, cujo corpo foi velado em caixão fechado e sepultado em

Ipatinga. O Diário do Aço recebeu as fotos das duas vítimas. Há semelhanças entre os dois idosos. Ambos têm pele clara, a idade tem diferença de um ano, porém, Ademar tem os cabelos menos grisalhos.

Peça caída na pista e colisão frontal

As duas vítimas morreram no acidente ocorrido na BR-381, nas proximidades da Rocinha, em Santana do Paraíso. Houve uma colisão frontal entre um VW Gol conduzido por Ademar e o Chevrolet Classic dirigido por Afonso.

O Classic seguia pela rodovia no sentido Ipatinga a Belo Oriente e o Gol estava na direção contrária. Ambos os condutores morreram no acidente.

