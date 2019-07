Corpo encontrado em Dom Lara

DA REDAÇÃO- A população de Dom Lara se deparou com uma cena triste na manhã desta segunda-feira (22), envolvendo um dos moradores que era bastante conhecido. Dentro do coreto, ao lado da igreja, enrolado em um cobertor, estava o corpo de Jerson da Silva Corrêa, de 58 anos.

A princípio populares acharam que o homem estava apenas dormindo. José Eustáquio Ferreira, morador da localidade, afirma que a população ficou chocada com o fato. “Estava voltando do sítio, encontrei com uma pessoa na rua, que me falou que o ‘sacatrapo’ morreu. Ele estava bebendo muito e dormiu aqui na friagem, não suportou. Era muito conhecido, todo mundo gostava dele, não fazia mal para ninguém. Infelizmente, já tinha um tempo que ficava na rua, ele não aceitava ajuda da família. O vício acabou levando ele”.

As Polícias Civil e Militar compareceram ao local e realizaram os trabalhos de praxe. A perícia não encontrou nenhum sinal de violência, indicando, a princípio, morte natural. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.