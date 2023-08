Corpo de teófilo-otonense que se afogou no mar do Espírito Santo é encontrado na areia; Desempregada mãe está sem condições de trazer o filho

“Acharam o corpo dele às 22h de ontem na areia, em Praia Grande”. O relato foi feito por Juciene Fernandes Gomes, mãe de Wellington Fernandes Gomes, de 23 anos, que se afogou na Praia Grande, por volta das 15h50 do último domingo (06), em Jacareípe, na cidade de Serra, região metropolitana da Grande Vitória, capital do estado do Espírito Santo.

Ela ligou às 1h20 desta madrugada para informar o fato ao @jornaldiarioteo .

Ainda meio desorientada, Juciene, moradora do bairro Taquara, em Teófilo Otoni, vinha fazendo algumas ligações de noite ao jornal, mas sem se comunicar. Percebemos que ela estava desorientada, ou comovida desde a publicação da reportagem. Ela também foi procurada por jornalistas de grandes redes de televisão de Vitória, no Espírito Santo, e estava se sentido aflita com o fato do corpo do filho não ter sido encontrado.

“Estou descendo para lá agora”, disse ela nesta manhã de quinta-feira (10) ao Diário. Juciene está sendo levada de carro por um familiar.

“Não tenho condições para pagar a passagem de ônibus, por isso um parente conseguiu um jeitinho de me levar para eu buscar meu filho”, disse ela.

Diário – A senhora tem condições financeiras de trazer o corpo? Porque tem os custos do translado.

Juciene – Não tenho. Estou desempregada. Tenho problemas de saúde e não consigo trabalhar por isso. Vivo de renda. Ainda não sei o que fazer.

Quem puder ajudar Juciene a trazer o corpo do filho o Pix dela é o CPF da mesma. Mesmo sendo um documento não aconselhável, ela disse que pode divulgar, e que seria de bom grado uma contribuição, porque ela e a família não tem como arcar com os custos.

Pix: 08261900657 – CPF de Juciene Fernandes Gomes, banco Caixa Econômica Federal.

O telefone dela, caso alguém queira entrar em contato, é o número de celular e WhatsApp (33) 99855-3159.

Wellington Fernandes faleceu na primeira vez que ele conheceu o mar. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros 4 dia de buscas.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni