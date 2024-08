Corpo de professor desaparecido é encontrado na zona rural de Santa Rita de Minas

O corpo do professor Adriano Almeida foi encontrado por volta de 12h dessa sexta-feira(16), no córrego Juca Antônio, zona rural de Santa Rita de Minas.

Um ônibus escolar passava pelo local, quando viram o corpo às margens da estrada. O professor foi deixado apenas de cueca e seu carro, um Polo de cor branca, está desaparecido. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estão no local nesse momento. Adriano dava aula no cursinho Conectivo e também na escola Engenheiro Caldas, no bairro Santa Zita. O carro dele teria sido visto por volta das 3h30 em Santa Rita de Minas.