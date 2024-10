Crianças que soltavam papagaio no municipio de Esmeraldas encontraram o cadáver

Vingança? Dedo-duro? Estas são hipóteses para os motivos que levaram à morte de uma mulher, que foi decapitada e teve o corpo queimado, no Bairro Santa Cecília, neste domingo, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo da vítima foi encontrado numa mata, à Rua São Sebastião por crianças que soltavam papagaio. Era por volta do meio-dia, e as crianças, assustadas ao verem um grupo de quatro homens que gritava “Aqui é a tropa”, deixaram o local.

Pouco tempo depois, as mesmas crianças notaram uma fumaça saindo de um matagal. Duas delas foram até o local e depararam com a mulher decapitada, a cabeça a alguns metros do corpo, que queimava.