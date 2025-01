Corpo de motorista de aplicativo é encontrado em mata, e casal envolvido é preso

Na madrugada desta quinta-feira (23/01/2025), foi deflagrada uma operação policial conjunta entre PC e PM com o objetivo de cumprir mandados cautelares expedidos em desfavor de um casal envolvido no desaparecimento de uma motorista de aplicativo de Caratinga/MG que encontrava-se em local incerto e não sabido desde o dia 16/01/2025.

Após diligências realizadas na cidade de Caratinga, o casal foi localizado e abordado no bairro Santa Cruz, no momento em que trafegava em um veículo Fiat Uno.

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, um em desfavor de uma mulher de 23 anos e outro em face de um homem de 21 anos, ambos sem antecedentes criminais.

De acordo com o Delegado responsável pelas investigações, Dr. Sávio Moraes, desde o desaparecimento da motorista as forças de segurança trabalharam incessantemente na busca de elementos informativos que desvelassem o desaparecimento e suas circunstâncias.

“Durante as diligências foram angariados elementos objetivos e subjetivos robustos que apontaram a participação do casal tanto na subtração do automóvel da vítima quanto no desaparecimento dela, provas estas que subsiaram a expedição dos mandados ora cumpridos”, detalhou a autoridade policial.

Ato sequencial ao cumprimento dos mandados de prisão, o casal apontou onde o corpo da vítima, de 36 anos, havia sido desovado, em um local de difícil acesso, a beira de um Córrego do Laje, próximo a cachoeira Jaider Lourenço, divisa da zona rural de Caratinga com Piedade de Caratinga/MG.

O cadáver foi encontrado já em avançado estado de putrefação.

Diante dos fatos, foi formalizada a prisão em flagrante do casal pela prática do crime de ocultação de cadáver, bem como fora formalizado o cumprimento dos mandados de prisão temporária.

Os envolvidos foram presos e encaminhados ao Sistema Prisional onde ficaram a disposição da polícia.