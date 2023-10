Corpo de mineiro morto em chacina no México é exumado

A Polícia Federal de Governador Valadares começou nesta terça-feira (3), em um cemitério de Sardoá, no Leste de Minas Gerais, um trabalho de exumação do corpo de um mineiro morto numa chacina, no município de San Fernando, no estado Tamaulipas, no México. O crime foi em 2010, quando 72 pessoas foram executadas, sendo o maior decorrente de disputas entre os cartéis de narcotraficantes Golfo e Los Zetas desde a posse do presidente Felipe Calderón, em 2006, segundo o governo mexicano.

Entre os mortos havia quatro brasileiros, dois deles da região Leste de Minas, Hermínio Cardoso dos Santos, de 24 anos, de Sardoá e Juliard Aires Fernandes, de 20, de Santa Efigênia de Minas.

Os dois jovens foram enterrados no mesmo cemitério em Sardoá. A PF não informou qual dos corpos está sendo exumado.

A PF informou que a ação foi um pedido de Cooperação Jurídica Internacional feita pela Procuradoria-Geral da República do México ao Ministério Público Federal, vinculado à investigação em curso pela prática do crime de homicídio qualificado.

O objeto é a exumação dos restos mortais e, em seguida, a coleta de material biológico de familiares.

Entenda o caso

No dia 25 de agosto, de 2010, o governo do México anunciou a descoberta de 72 corpos de pessoas mortas a tiros em uma fazenda na região de Tamaulipas, que faz fronteira com o estado norte-americano do Texas.

Conforme relato de um sobrevivente, que disse que eles foram sequestrados por um grupo armado que lhes ofereceu trabalho como matadores de aluguel quando tentavam viajar em direção aos Estados Unidos. Eles recusaram e foram mortos.

Fonte: G1