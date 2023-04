Corpo de jovem é encontrado no Rio Manhuaçu

A Polícia Militar foi acionada no início da manhã deste sábado, 08/04, onde segundo informações, o corpo de Raiane de Jesus foi localizado por familiares às margens do Rio Manhuaçu, na Barra de Simonésia, zona rural de Simonesia.

Equipe da PM se deslocou para o local. Corpo de Bombeiros Militares também foram acionadas.

O CASO

Raiane de Jesus deixou sua residência na madrugada do dia 6 de abril e estava desaparecida.

O esposo acionou a Polícia Militar e a 2° Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu, que realizaram buscas nas áreas próximas à residência do casal e ao rio Manhuaçu, que fica nas proximidades.

Fonte: Portal Caparaó