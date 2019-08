Corpo de idoso é encontrado dentro de poço, em São João do Oriente

Familiares contaram que vítima havia desaparecido desde a noite de sábado (24)

SÃO JOÃO DO ORIENTE – O corpo de Romualdo Rocha Faria, de 78 anos, foi encontrado dentro de um poço nessa segunda-feira (26) na zona rural de São João do Oriente.

Familiares contaram aos bombeiros que Romualdo estava desaparecido desde a noite do último sábado (24), mas tinha o costume de sair sem o informar o destino. Mas diante da demora, os parentes começaram a procurá-lo.

Durante buscas pelo idoso, um dos familiares o encontrou dentro do poço. Os bombeiros foram acionados para fazer a retirada do corpo. A perícia da Polícia Civil esteve no local e, após os trabalhos, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal de Caratinga.

O corpo de Romualdo foi sepultado no início da tarde de ontem, no cemitério de São João do Oriente.