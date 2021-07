Corpo de homem encontrado dentro do rio Caratinga

CARATINGA – O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (7), dentro do rio Caratinga, no início da avenida Dário Grossi. A Polícia Militar e a perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local para realizar os trabalhos de praxe, sendo constatado que se tratava de Valdimir Dias da Silva, 40 anos.

O corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatada a morte natural, não havendo marcas de agressões ou outro motivo para o óbito.

Os familiares de Valdimir, que moram no bairro Anápolis, fizeram a identificação do corpo. Segundo um irmão de Valdimir, depois que os pais deles morreram, ele ficou muito depressivo e viciado em álcool. “Ele já havia passado por oito clínicas de recuperação, mas nunca conseguia terminar o tratamento e acabava fugindo. Ele chegou a ficar oito meses em uma clínica, mas saiu de lá e voltou a beber, mas a família nunca o abandonou”, disse Vanderlei.

O velório de Valdimir aconteceu na capela do Lar do Idosos no bairro Santa Cruz e até o fechamento desta edição o horário do sepultamento não estava definido.

