Corpo de homem é resgatado no rio Doce, em Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Um homem morreu afogado na frente da família, ao entrar no rio Doce, em Córrego Novo. Desde domingo (17), o corpo de Renilson Pereira da Silva, de 36 anos, era procurado. Nesta terça-feira (19) ele foi encontrado e tirado da água.

Conforme nota divulgada na tarde de terça-feira pelo Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição de salvamento deslocou-se para a zona rural de Córrego Novo, onde deu sequência às buscas por uma pessoa que estava desaparecida, vítima de afogamento.

A vítima tinha se afogado no domingo e o primeiro atendimento foi feito pela equipe de Caratinga. Segundo testemunhas, a vítima entrou na água para nadar, quando a poucos metros de um banco de areia começou a se afogar.

Familiares e amigos tentaram alcançar o homem com um galho de árvore, mas sem sucesso. A vítima afundou e desapareceu.

Buscas foram feitas domingo e segunda-feira, sem que o homem fosse encontrado. O fato de o afogamento ter ocorrido na presença da esposa e dos filhos gerou grande comoção na cidade de Córrego Novo.

Ao chegar nesta terça-feira para retomar as buscas, os bombeiros foram informados que o corpo da vítima havia sido encontrado por terceiros no rio Doce. A retirada foi feita pela equipe dos bombeiros e a Polícia Civil colheu os dados no local do afogamento.

