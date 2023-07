Corpo de homem é encontrado em estado avançado de decomposição

O corpo de Márcio Ferreira Oliveira, 51 anos foi encontrado em estado de decomposição avançado nessa sexta-feira(28), no bairro Santa Cruz.

De acordo com o sargento Quirino, a ex-mulher de Márcio acionou a polícia para abrir a casa pois ele não era visto há pelo menos dois meses.

Quando a PM entrou na casa que fica na rua Iapu, encontrou o corpo em cima da cama, com indícios que tinha falecido a mais de 45 dias. A perícia da Polícia Civil esteve no local e acredita que o motivo da morte tenha sido natural, mas mesmo assim o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames detalhados.