Corpo de homem é encontrado boiando no Riacho das Areias, em Betim

O corpo de um homem foi encontrado boiando no fim da madrugada desta segunda-feira (27) no Riacho das Areias, altura do bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima foi localizada por volta de 5h sem roupas e sem identificação. Trata-se de um rapaz de aproximadamente 30 anos.

Conforme a PM, não havia sinais de violência no corpo, que foi recolhido para o Instituto Médico Legal de Betim.

