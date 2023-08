Corpo de Caratinguense que morreu ao atravessar fronteira dos EUA chega ao Brasil, e velório acontece hoje

Chegou ao Brasil o corpo da caratinguense Márcia Cristina Dutra, 36 anos. Ela morreu após atravessar ao fronteira entre o México e os Estados Unidos no mês passado.

A irmã de Márcia mandou um mensagem pelo WhatsApp para amigos.

“Venho comunicar aos amigos que o corpo da minha irmã está para chegar por volta das 09:00.

Velório eserá feito na igreja do santo Antônio do Alegre distrito de Inhapim .

Sepultamento no cemitério do Alegre.

Obs. Não haverá velório em Caratinga pois devido o tempo circunstâncias.

Agradeçemos a todos que nós ajudaram para a chegada dela.”