Corpo de bonjesuense é encontrado dentro de carro

Ocorrência foi registrada na BR-381, em Nova Era

DA REDAÇÃO – O corpo de um morador da região foi encontrado dentro de um Palio, que estava estacionado às margens da BR-381 em Nova Era. Tudo indica que João Soares Silvério, 61 anos, teve um mal súbito. Ele era natural de Bom Jesus do Galho, mas estaria residindo em Entre Folhas.

Na tarde desta quinta-feira (23), a Polícia Militar foi acionada por populares para averiguar um Fiat Palio, placas de Entre Folhas, que estava estacionado próximo ao posto de combustíveis na altura do km 332.

Os militares verificaram que no interior do veículo havia um homem e que ele não apresentava os sinais vitais. Outro detalhe é que tinha um pano sobre o rosto deste homem.

De acordo com funcionários do posto de combustíveis, desde as 6h de quinta-feira que o carro já estava naquele local. Assim que retornou do almoço, um funcionário viu o Fiat Palio no mesmo lugar e chamou a Polícia Militar.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. De acordo com a perícia, não foram constatados sinais de violência no corpo e que a vítima pode ter morrido de mal súbito. Outra informação é que naquele momento não seria possível afirmar a possível causa da morte e que exames mais detalhados seriam feitos no Instituto Médico Legal (IML) de João Monlevade. Consta no boletim de ocorrência, que várias caixas de remédio foram localizadas dentro do carro, além roupas, 665 reais e os documentos de João Soares Silvério. Todo esse material foi entregue a um funcionário do serviço funerário. O Fiat Palio foi removido ao pátio credenciado.