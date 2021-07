Corpo de Bombeiros e Prefeitura realizam curso de brigadista voluntário

CARATINGA– O Pelotão do Corpo de Bombeiros de Caratinga, com o apoio da Prefeitura Municipal, irá ministrar um curso de Brigadistas Voluntários que será realizado no dia 7 de agosto.

O objetivo é capacitar voluntários para atuarem no combate a incêndios florestais. “Essa capacitação é extremamente importante, tendo em vista que, na estação de seca, são registradas muitas queimadas em áreas florestais. Sendo assim, a formação de equipes preparadas e instruídas para realizarem ações rápidas e atuarem com maior eficiência no combate a princípio de incêndios pode evitar danos materiais e ambientais”, destacou o comandante do Pelotão de Bombeiros de Caratinga, tenente Cota.

Informações e Inscrições

Para mais informações e para realizar a inscrição para o curso, os interessados devem entrar em contato com o Departamentos de Defesa Civil, situado na Praça Cesário Alvim – Nº 01, piso 2 – Centro ou com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos que fica na Avenida Moacir de Matos – Nº 666 – em cima da Rodoviária Nova.