Corpo de adolescente encontrado na zona rural de Ipanema

IPANEMA – Na manhã desta quinta-feira (6), o corpo do adolescente Paulo Cézar Júnior, 14 anos, foi encontrado no rio José Pedro, barra do Cobrador, zona rural de Ipanema.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares dando conta de que havia um corpo descendo no rio José Pedro. No local os militares constataram o óbito e acionaram os bombeiros para retirar o corpo. A perícia técnica da Polícia Civil também foi chamada. Após os trabalhos de praxe, o cadáver foi liberado para o Instituto Médico Legal, em Caratinga.