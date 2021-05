“Coronel José Carlos” é nomeado secretário de Meio Ambiente

CARATINGA- A pasta de Meio Ambiente da Prefeitura de Caratinga, que estava sem titular, agora já tem um novo ocupante.

Foi publicada nesta terça-feira (4), a nomeação de José Carlos de Souza, o ”Coronel José Carlos”.

Aposentado pela Polícia Militar, Coronel José Carlos já tem experiência na área, tendo ocupado o cargo na gestão do ex-prefeito Ernani Campos Porto. Coordenou o Projeto do Sistema de Alerta contra as cheias do Rio Caratinga, sendo condecorado pelo governo de Minas Gerais, em 2005, com a medalha de mérito da defesa civil.