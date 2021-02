Coronavírus: Tendência de queda na macrorregião

Vargem Alegre, Bugre e Dom Cavati registraram as maiores quedas no número de casos

DA REDAÇÃO- O Boletim Epidemiológico e Assistencial Covid-19 (Edição Especial), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), traz a evolução do número de notificações de Covid-19 até 13 de fevereiro de 2021 (6ª semana epidemiológica) e alguns indicadores por Macrorregiões de Saúde de Minas Gerais, por municípios selecionados e porte populacional.

As semanas epidemiológicas foram ajustadas conforme cronograma adotado pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, os dados apresentados só podem ser comparados com as cinco semanas epidemiológicas imediatamente anteriores. Com as demais, comparações não devem ser feitas em virtude das diferenças de temporalidade.

VALE DO AÇO

De acordo com o documento, entre as 14 Macrorregiões de Saúde do estado, a Vale do Aço apresentou a sexta maior queda no número médio de notificações de novos casos de Covid-19 em 14 dias. A média de novos registros da doença (dado pela média móvel de sete dias) no dia 13 de fevereiro de 2021 (6ª semana epidemiológica) na Macrorregião foi 172. Como duas semanas antes o quantitativo havia sido de 234, houve queda de 26,3%. “Portanto, a Macrorregião mostra tendência de baixa no número de novos casos. No acumulado das semanas epidemiológicas consideradas, o estoque de casos passou de 47.710 (4ª) para 49.189 (5ª) e 50.396 (6ª) – variação de 3,1% e 2,5%, nessa ordem – incrementos inferiores às médias estaduais”, cita.

Os municípios de Ipatinga (36,1%), Coronel Fabriciano (15,4%) e Timóteo (10,9%) registraram o maior volume de casos até a 6ª semana, ao passo que Joanésia, Piedade de Caratinga, Açucena e Antônio Dias os menores acumulados – não responderam por 0,5% cada do total de casos. Entre os municípios selecionados, Timóteo e Santa Bárbara do Leste foram os únicos municípios da Macrorregião que registraram crescimento no número de casos em 14 dias. Vargem Alegre, Bugre e Dom Cavati, por sua vez, registraram as maiores quedas no mesmo período.

Em Ipatinga, entre a 4ª e a 5ª semana, o número de casos saltou de 17.371 para 17.864 (incremento de 2,8%). Nos últimos sete dias foi para 18.222 (acréscimo de 2,0%). A média móvel de novos registros sofreu decréscimo de 23,8% em 14 dias (em baixa).

Em Coronel Fabriciano, o crescimento do número de registros da doença foi de 2,9% entre a 4ª e 5ª semana e de 3,3% entre a 5ª e 6ª. A média móvel de novos registros diminuiu 1,6% em 14 dias (estável). Timóteo, terceiro município com o maior acumulado de infectados da Macrorregião, registrou 5.528 casos de Covid-19 na 6ª semana epidemiológica, com variações de 6,5% e 3,9%, respectivamente, entre a 4ª e 5ª semana e entre 5ª e 6ª semana.

Caratinga, na quarta posição, apresentou acréscimo de 2,0% no número acumulado de registros nos últimos sete dias (de 4.539 para 4.630). O número médio de novos casos em 14 dias sofreu decréscimo de 44,8% (em baixa).

Do grupo dos 25 municípios com maior número acumulado de registros, Santana do Paraíso (107,4) e Ubaporanga (85,1) apresentaram os maiores números de casos por mil habitantes, enquanto Bom Jesus do Galho (19,0) e Iapu (21,6) os menores.