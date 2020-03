Coronavírus: Procon poderá cassar alvará de estabelecimentos por preços abusivos

CARATINGA- Muitas pessoas têm reclamado em relação aos preços praticados em alguns produtos com procura intensificada com a pandemia de Coronavírus, dentre eles, o álcool em gel.

De acordo com decreto assinado pelo prefeito, o Procon de Caratinga, em caso de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao Covid-19, poderá cassar, como medida cautelar, o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais.

O DIÁRIO fez contato com o Procon para saber se fiscalizações já estão sendo feitos pelo órgão, no entanto, até o fechamento desta edição não houve a resposta. Denúncias podem ser feitas no endereço Praça Cesário Alvim 1- Centro. Telefone (33) 3329-8112 ou (33) 3329-8012.